Європа йде під воду: в Австрії через повінь загинув рятувальник, у Чехії відключення світла

Через сильні зливи у Європі почалися повені. Зокрема, небезпечна негода дісталася до Австрії та Чехії.

В Австрії повідомили про першу жертву, а в Чехії сотні тисяч людей залишилися без світла.

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Наслідки повені в Австрії

Der Standard пише, що повінь вже дісталася до Відня, там у районі Пенцінг з будинків евакуювали місцевих жителів. Тим часом уся федеральна земля Нижня Австрія оголошена зоною лиха. Під час ліквідації наслідків повені там загинув рятувальник.

Людям радять уникати берегів річок та струмків. Вони можуть швидко розлитися і затопити береги. Загалом австрійцям радять виходити з дому лише у випадку необхідності.

У Відні скасували численні заходи. Серед них – Вахауський марафон, фестиваль та концерт і футбольний матч. Також у багатьох районах країни перекрили дороги.

Згідно з розрахунками, місткість водосховища в Оттенштайні на річці Камп, притоці Дунаю, буде вичерпана до обіду неділі – прогнозується переповнення водосховища. Якщо це станеться, це спричинить значні повені вздовж Кампу.

Течія у Відні: дивіться відео

У Чехії частина країни залишилася без світла

Tn.nova пише, що зранку 15 вересня енергетична компанія CEZ Distribution повідомила про катастрофічний стан в 11 районах на півночі країни. Там без світла залишилися понад 200 тисяч людей. Зокрема немає світла у Південноморавському краї, краї Височина, Злінському краї та частині Оломоуцького краю.

На жаль, ситуація не покращується, і через затоплення місцевості та сильний вітер виникають нові несправності. Наші монтажники та колеги з інших компаній працюють і працюватимуть цілий день там, де це дозволить безпека,

– додали в компанії.

Найскладніша ситуація в Моравсько-Сілезькому та Оломоуцькому краях, а також у місті Градец-Кралове та Ліберецькому краї.

Також складна ситуація у Румунії та Польщі. Там теж повідомили про загиблих внаслідок повені.