Повернемо землю, яку російські свині вважають своєю, – звернення іноземних морпіхів до українців

Багато іноземних військових приїхали в Україну, щоб допомогти неймовірним ЗСУ бити російських окупантів. Вони вкрай мотивовані вказати окупантам їх справжнє місце та очистити від них українську землю.

Іноземні морські піхотинці звернулися до українського народу. Вони відзначили неймовірну хоробрість нашого народу та пообіцяли зробити все, щоб допомогти нам здолати ворога.

Читайте також Хакери, які атакують державні органи в Україні, здійснюють атаки і на країни ЄС

Звернення іноземних морських піхотинців

Воїни, які приїхали допомагати ЗСУ, вражені тим, як ми захищаємо свою землю від окупантів.

"Я ніколи на власні очі не бачив більш сильних і войовничих людей будь-де у світі. Ви – хоробрі та безстрашні воїни. Не здавайтеся й ми зробимо все від нас залежне, аби вибити цих росіян якомога далі", – сказав один з них.

Одна з військових з Європи наголосила – якщо не зупинити окупантів зараз, наступною може стати будь-яка країна. Тим паче, що відвага ЗСУ та українського народу надихає на завзяту боротьбу.

Українці – найкрутіші люди, яких коли-небудь зустрічав. Вони надихають мене та моїх побратимів битися за них. Ми повернемо Україні землю, яку російські свині вважають своєю,

– пообіцяв один з воїнів.

Іноземні воїни переконані – зараз з Україною весь світ, і їхня присутність тут яскраво це демонструє.

Якщо російські свині й далі лізтимуть сюди – ми продовжимо їх убивати. Український народе, ми підтримуємо тебе,

– звернулися вони до українців.

Дивіться також – ЗСУ збили літак з протитанкової зброї