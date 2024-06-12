Це буде проблемою: скільки українців не планують повертатися з-за кордону

За офіційною статистикою, станом на сьогодні близько 6,5 мільйонів громадян України обліковуються в країнах Європейського Союзу і країнах партнерів. До прикладу, у Норвегії загалом проживає орієнтовно 65 тисяч українських біженців. Згідно з опитуваннями, кожен третій українець у Норвегії не планує повертатися на Батьківщину.

Для нас є і буде проблема повернути щонайменше 2 мільйони громадян України. Детальніше про повернення українських біженців 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

До теми Зеленський закликав українців за кордоном повертатися

Динаміка стрімко збільшується

Історія показує, що відновлення після криз потребує зусиль й ці зусилля повинні насамперед полягати в людському ресурсі, який забезпечує це відновлення. Соціологічна група "Рейтинг" протягом травня 2024 року опитала 17 тисяч українців, які перебувають на території України, але мають знайомих, чи родичів за кордон. Серед усіх українців 40% відповіли, що таких родичів, знайомих й близьких вони мають й компетентні говорити про їхню майбутню долю. Їх запитали, чи планують їхні рідні повертатись в Україну.

У 32% випадків біженці готові повернутися в Україну, але тільки після закінчення війни. Взагалі не планують повертатись 31% й 19% ще не вирішили,

– мовив Вігірінський.

За його словами, якщо дивитися в динаміці показників станом допустимо на 2022 – 2023 року, то вкрай мало хто у 2022 році відповідав, що не планує повернутися, уже дещо більше у 2023, а у 2024 році це вже третина.

Є недостатня послідовність й стратегічність державної політики

Соціологи відзначають, що з кожним роком кількість людей, яка не планує повертатися буде збільшуватись в середньому на 20%. Україна як держава прискорила цей процес заходами, які стосуються чоловіків, що перебувають за кордоном, а також заходів щодо консульського обслуговування з надання послуг.

Ми начебто устами воєнно-політичного керівництва говоримо про об'єднання українців й повернення їх з-за кордону, навіть якщо не сьогодні, то після завершення війни, а з іншого боку, цими ж самими уставами говоримо про те, що це несправедливо, що вони там перебувають,

– зазначив політолог.

Втім, ми не сильно перешкоджали їхньому відправленню за кордон, коли відбувалось повномасштабне вторгнення. Тоді не було розділення на чоловіків, жінок, дітей, людей похилого віку тощо. Тут є певна недостатня послідовність й стратегічність державної політики, але зараз влада апелює до несправедливості того, що вони перебувають там, а потім приїдуть і будуть жити в Україні.

Раніше МЗС України обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18 – 60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснили в міністерстві, це пов’язано з ухваленням Верховною Радою закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року. Наразі МЗС відновлює надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Далі йдемо до політичних заяв про те, що нібито треба позбавляти таких чоловіків певних видів прав, громадянства, але це не рішення в юридичному сенсі, а лише політична риторика, яка озвучується політиками, які реалізовують державну владу. Відповідно людина, яка не є глибоко юридично освіченою живе страхами, фобіями, емоціями.

Тут таке враження, що ми самі собі системно шкодимо меседжами, які озвучують наші чиновники. Вплинути на їх сьогоднішнє життя неможливо, тому нам потрібно просто або відмовитись від тої риторики, яка шкодить і не приносить користь, або напрацювати якийсь альтернативний механізм взаємодії,

– додав Вігірінський.

Зараз за кордоном перебуває приблизно третини населення України, але це соціальний актив, якщо з ним працювати, а якщо від нього відгороджуватись, то це те, що не повернеться.

Повернення українських біженців