Чи звернулася Україна до Польщі за допомогою з поверненням чоловіків: посол дав чітку відповідь

Раніше очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти нашій державі повернути чоловіків призовного віку. Посол України відповів, чи було таке прохання до польської сторони.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що раніше Польща неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських чоловіків, які підлягають військовій службі, "виконати свій громадянський обов'язок". Однак жодного офіційного звернення Києва до Польщі з приводу цього, як з'ясувалося, не було.

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"Без паніки"

Посол України у Польщі Василь Зварич висловився щодо впливу оновленого закону про мобілізацію на українців, які перебувають закордоном. Відомо, що він набуде чинності вже 18 травня цього року.

На запитання, чи знадобиться Україні допомога у транспортуванні громадян, у яких будуть протерміновані документи, посол відповів, що наразі Київ не звертався з таким проханням до польської сторони.

Зачекаймо, думаю, все пройде нормально, без паніки,

– сказав він.

У відповідь на те, що в Берліні дозволять українським чоловікам призовного віку і далі перебувати в Німеччині з недійсними паспортами, дипломат зазначив, що "це суверенне рішення кожної країни, як поводитися з громадянами інших країн".

"Ми не можемо нічого змусити. Для нас головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться. Тому ми працюємо над тим, щоб роз’яснити нашим громадянам, про що йдеться", – сказав Зварич, додавши, що людям "нічого боятися".

Скільки українських чоловіків призовного віку є у Польщі

Український представник підкреслив, що оцінки щодо кількості українських чоловіків призовного віку у Польщі на цей момент "дуже приблизні".

За нашими оцінками, тільки в Польщі є десятки тисяч людей призовного віку. Але ми будемо впевнені, коли цей закон буде імплементуватися, і коли кожен зможе підтвердити свої дані в пунктах збору,

– сказав посол.

На запитання, чи повинні будуть чоловіки повернутися в Україну, щоб стати на військовий облік, посол відповів, що це не обов’язково.

"Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку, щоб технічно підготуватися. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна було б зробити дистанційно", – сказав Зварич.

У Польщі хочуть поговорити з Україною про студентів-українців

Міністр науки й вищої освіти Польщі Даріуш Вєчорек повідомив, що хоче проконсультуватися з Міністерством освіти й науки України та польським МЗС щодо того, як зміни у законі про мобілізацію вплинуть на студентів-українців у Польщі.

За його словами, станом на зараз у Польщі перебуває приблизно 50 тисяч студентів з України. Коли вони приїхали до країни, то усі мали паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі.

Треба проаналізувати це. На цей момент особливої ​​загрози ми не бачимо. Зізнаюся чесно, що нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти й науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до цього питання щодо студентства,

– сказав він.

Міністр підкреслив, що справа з документами для українських студентів "абсолютно нова, тому наразі її важко коментувати". Він також повідомив, що відомство буде спілкуватися з польським МЗС, аби воно пояснило, "які можливі загрози щодо українських студентів у Польщі".