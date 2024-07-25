У МЗС Польщі зробили нову заяву про повернення військовозобов'язаних в Україну

У Польщі зробили нову заяву про повернення військовозобов'язаних в Україну. Дискусія щодо цього ведеться на рівні Євросоюзу.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також зауважив, що наразі Україна страждає від "нестачі зброї, втоми від війни та скорочення військового персоналу".

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У країнах ЄС є сотні тисяч потенційних новобранців для ЗСУ

Радослав Сікорський вважає, що Україна потребує допомоги Європи, зокрема, і у питаннях збільшення чисельності армії.

"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину, і Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби", – сказав він.

Глава польського МЗС заявив, що "дискусія щодо екстрадиції в Україну осіб, які ухиляються від виконання службових обов'язків", ведеться на рівні Європейського Союзу.

Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини,

– сказав Сікорський.