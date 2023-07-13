Їхня мама була в полоні: ще двох діток повернули додому з окупованої території

З тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути двох маленьких українок. Дівчатка розлучилися з батьками ще в перший день повномасштабної війни.

5-річна та 12-річна сестрички весь цей час перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, що повернулася з полону. Зворушливі фото повернення дітей оприлюднив омбудсман.

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Сім'я нарешті возз'єдналася

Уповноважений з прав людини розповів, що після звернення мами дівчаток, офіс омбудсмана напрацьовував механізм їх повернення. На щастя, все вдалося.

Нині сім'я возз'єдналася.Продовжуємо працювати для того, аби кожна українська дитина повернулася на Батьківщину,

– підкреслив Дмитро Лубінець.

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Дівчатка вже з мамою / Фото офісу омбудсмана

Зверніть увагу! Станом на ранок 13 липня 2023 російські терористи депортували 19 474 дитини. Однак, це лише офіційні, підтверджені дані. Наразі додому вдалося повернути тільки 383 неповнолітніх.

Як Росія краде наших дітей, депортує їх, катує та психологічно ґвалтує читайте в інтерв'ю 24 Каналу з Дар'єю Герасимчук – радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.