Чому не можна виплачувати по 30 тисяч усім військовим: пояснення військового експерта

Скасування та можливість повернення доплат усім військовослужбовцям викликало жваве обговорення в суспільстві. На жаль, в українському бюджеті немає додаткових коштів, які б покрили витрати на надбавки військовим.

Про це 24 Каналу повідомив Павло Нарожний – військовий експерт. За його словами, додаткові виплати усім військовослужбовцям є недоцільним у теперішній ситуації.

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Бюджет України не витримає

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністри Олексій Резніков, Олександр Клименко, голова СБУ Василь Малюк та інші просять парламент відкласти розгляд законопроєкту про доплату 30 тисяч гривень військовим. Лист з їхнім зверненням опублікував голова "Слуги народу" Давид Арахамія.

Починаючи з березня 2022 року була надбавка 30 тисяч всім військовослужбовцям. Це означало, що людина, яка сидить, скажімо, на полігоні, навчається, могла отримувати на місяць приблизно 100 тисяч гривень. Тобто він отримує таку ж зарплату, як і людина, яка воює в окопі,

– зазначив Павло Нарожний.

Пізніше цю доплату залишили тим військовим, які виконують бойове завдання – танкістам, артилеристам та іншим військовослужбовцям безпосередньо на фронті. За словами Нарожного, в парламенті є популісти, які вважають, що така надбавка має бути у всіх солдат без виключення.

"Я вважаю, що надбавку мають отримувати лише ті, хто безпосередньо воює. Так, тут є бюрократична проблема. Щоб отримати доплату, треба фіксувати бойові розпорядження, що людина справді поїхала на вогневу. Чому не можна платити усім? Тому що наш бюджет просто цього не потягне", – наголосив військовий експерт.

Нарожний про доплати військовим: дивитись відео

Чинна система працює добре

У прихильників законопроєкту про надбавки була зокрема така популістична думка – скоротити зарплати керівникам державних підприємств і ці кошти направити військовим. Проте, щонайменше, немає такого механізму, за яким такий варіант можна втілити в реальність.

Крім того, Центр економічних стратегій підрахував, що загальна сума зарплат директорів держпідприємств складає приблизно 1,5 мільярда гривень, тоді як доплати військовим виходять понад 150 мільярдів гривень на рік.

Всі, хто хоче зробити надбавку 30 тисяч гривень, повинні дати відповідь на просте запитання: де взяти ці гроші?,

– підкреслив Нарожний.

Єдиноможливим варіантом передачі коштів військовим на доплати може стати перерахування грошей з інших міністерств. Проте таке рішення може мати негативні наслідки. У Генштабі ЗСУ раніше наголошували, що система оплати військовим зараз працює нормально.

Що відомо про законопроєкт про надбавки військовим