Повернення командирів "Азовсталі": посол розповів про домовленості України та Туреччини

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Туреччину з візитом. До України глава держави повернувся з командирами "Азовсталі".

Посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі "Свобода Ранок" розповів деталі повернення командирів. За його словами, Києву не висували жодних умов з цього приводу, передає 24 Канал.

Читайте також Великий ляпас Путіну: який сигнал Ердоган послав Москві підтримкою вступу України до НАТО

Анкара була зацікавлена в поверненні

Боднар додав, що в Анкарі були зацікавлені в операції з повернення командирів. Таким чином Туреччина отримала можливість посилити власні позиції на міжнародній арені.

Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива,

– додав він.

Посол наголосив, що повернення командирів не варто вважати якимось "жестом доброї волі в сторону України". Слід розуміти, що це рішення посилює позиції Туреччини в комунікації з російською стороною.

Водночас Боднар розповів, що переговори тривали впродовж кількох місяців. До них, за словами посла, залучали "весь дипломатичний авангард".

Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти,

– наголосив Боднар.

Зазначимо, що до України повернулися:

Денис "Редіс" Прокопенко – командир "Азову";

– командир "Азову"; Святослав "Калина" Паламар – його заступник;

– його заступник; Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

– виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти; Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";

– старший офіцер "Азова"; Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.

У Росії добряче підгоріло через повернення командирів "Азовсталі". Там нарікають, що була домовленість, що вони залишатимуться в Туреччині до кінця війни.