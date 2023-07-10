У Білому домі розповіли, чи причетні до звільнення командирів "Азовсталі"

У США відреагували на повернення в Україну командирів "Азовсталі". У Білому домі зазначили, що не були до цього причетними.

Ми не брали в цьому участі, – Білий дім

Журналісти запитали радника президента з питань національної безпеки Джейка Саллівана про те, що він думає про дострокове звільнення турецьким лідером Реджепом Ердоганом українських військових. Мовляв, чи був у цьому якийсь сигнал до очільника Кремля Владіміра Путіна.

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У відповідь Салліван заявив, що не збирається характеризувати мотиви Ердогана. Він порадив ставити такі запитання безпосередньо Ердогану.

Щодо нас, то ми могли бачити, як українська громадськість реагує на емоційну подію повернення цих солдатів додому. Ви знаєте, це те, чого міг спостерігати весь світ, ми могли бути свідками. Ми не брали участі в цьому. Я насправді не можу коментувати, чого Ердоган намагався цим досягти,

– наголосив американський політик.

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