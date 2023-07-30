Путін вперше прокоментував повернення командирів "Азовсталі" з Туреччини й став посміховиськом

Росія хотіла, щоб командири "Азовсталі" перебували в Туреччині до завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Турецький лідер Реджеп Ердоган давав Москві особисті гарантії, але через 10 місяців він повернув азовців на батьківщину без жодних умов та не попередив про це Кремль.

Владімір Путін провів у Кремлі пресконференцію з журналістами країни-агресорки ввечері 29 липня. На ній президента держави-терориста попросили прокоментувати повернення командирів "Азовсталі" з Туреччини до України, передає 24 Канал.

До теми Путін кинув Ердогана, – Давидюк назвав справжню причину повернення командирів "Азова"

Що сказав президент Росії

Кремлівська пропаганда витратила чимало засобів та часу, щоб демонізувати "Азов" для росіян. Москва вигадувала та поширювала абсурдні фейки про українських бійців, а також безпідставно звинувачувала їх у нібито "нацизмі".

Однак ці вкиди зіграли злий жарт з путінським режимом. Адже після обміну азовців на полонених окупантів любителі "сильної руки" та "стабільності" почали критикувати владу у Росії. А коли до України повернулися ще й командири "Азовсталі", невдоволення серед російських ура-патріотів зросло ще сильніше.

Путіна висміяли в інтернеті: відео Сергія Стерненко

Російський диктатор довго уникав теми "Азову", але цього разу раптово вирішив відповісти на незручне питання.

Ми робили ці обміни. Зокрема, з азовцями. Міняли їх на наших льотчиків. В принципі, коли це в наших інтересах – все можна робити, якщо це нам вигідно,

– сказав Путін.

Конкретної відповіді він так і не дав. Диктатор тільки констатував, що у нього були домовленості з Ердоганом. Після цього тиран відмовився далі говорити й змінив тему.

Домовленості були. Інших коментарів не буде,

– наголосив він.

У Путіна заплітається язик: відео з соцмереж

Як поводився російський диктатор

Тиран виставив себе посміховиськом не тільки відповіддю на питання, а й поведінкою. Путін помітно нервував та робив дивні рухи. Через це його образ нібито сильного, грізного та хитрого лідера, який так старанно будувала кремлівська пропаганда, розвалювався на очах.

За 14 секунд російський диктатор встиг поколупати пальцем у носі, поправити мікрофон та кілька разів знизати плечима. Його очі в цей час бігали у різні боки. Також Путін спробував посміхнутися, але замість цього зробив страшну гримасу.

А коли тиран згадував домовленості з Ердоганом щодо азовців, в нього почався заплітатися язик. Путін не зміг вимовити фразу з першої спроби. У цей час його голос почав хрипіти.

Російський диктатор дивно відповідає на питання: відео з соцмереж



Що ще сказав Путін на пресконференції