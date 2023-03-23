Крим для Росії – міна сповільненої дії: чим саме півострів загрожує Кремлю

Російське суспільство починає розуміти, що його влада втрачає контроль над ситуацією в Криму. Росіяни усвідомили, що окупація українського півострову – камінь спотикання, через який вони не можуть позбутися багатьох проблем.

Про це 24 Каналу розповів Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider". За його словами, до Росії дійшло, що всі її аргументи тепер безсилі.

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Кримське питання є проблемним

Тимур Олевський повідомив, що у контексті кримського питання набагато важливіше, що розуміння ситуації прийшло до людей, які живуть в Росії.

На його думку, наразі Крим для влади – це головне побоювання, що народ не прийме багатьох опозиційних політиків в Росії, бо перед ними виборці з двояким сприйняттям світу. З одного боку вони виступають із бажанням "приручити" Крим, а з іншого чітко знають, що півострів є українською територією.

Якщо Україна поверне Крим воєнним шляхом – це з точки зору російського суспільства буде закономірна перемога, яка не заперечується,

– пояснив він.

За словами опозиціонера, навколо питання Криму божевільну розтяжку поставив сам російський диктатор Владімір Путін. Втім, воєнне розв'язання проблеми насправді буде грати на руку майбутнім лідерам Росії, які збираються демонтувати путінський режим.

Олевський наголосив, що росіянам не доведеться знову й знову повертатися до Криму, заморожуючи проблему на невизначений період часу.

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Україна поверне Крим воєнним шляхом

Тимур Олевський підкреслив, що до росіян поступово приходить розуміння, ціною яких жертв та економічних наслідків для Росії відбувається боротьба за Крим.

У деякому сенсі ставиться питання: "А чи потрібен Крим?" – додав він.

На його думку, сам факт прийняття того, що Крим не залишиться в Росії – це вже не сакральна річ, яку не можна говорити вголос.

"Заяви українських військових, які підкріплюються діями – атака безпілотників на Джанкой, мені здається, тільки готують до цього", – влучно підмітив опозиціонер.

Олевський зауважив, що навіть боти, які пишуть йому під статтею про Крим, не мають достатньо аргументів, щоб довести протилежне.

У будь-якому випадку, я очікую, що воєнне повернення Криму закриє не лише цю сторінку історії для України, але й врятує Росію від нескінченної міни сповільненої дії, яку Путін намагався підкласти під країну,

– пояснив він.

За його словами, такі дії очільника Росії дуже нагадують поведінку Йосифа Сталіна, який заклав таку ж вибухівку під величезну кількість територій, яка підривалися ще довго після його смерті та розпаду Радянського Союзу.

Олевський переконаний, що Крим надалі буде лише отруювати життя росіянам.

Проте насправді стадія прийняття ситуації в російському суспільстві дуже важлива в тому сенсі, що Крим повертається не політичним, а військовим шляхом.

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