Виживати там дуже складно: чому деякі люди змушені повертатись на окуповані території

Більшість людей намагаються виїжджати з окупованих територій, але є й випадки, коли мешканці повертаються. Роблять це українці не через власне бажання.

Люди бояться втратити свої набутки, адже росіяни проводять так звану "націоналізацію". Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зауваживши, що окупанти конфісковують майно для своїх потреб.

Дивіться також Зупинили надовго, – Андрющенко повідомив деталі удару по залізниці з Криму до Запоріжжя

Чому деякі люди змушені повертатись на окуповані території

За словами заступника голови Херсонської обласної ради, на окупованих територіях не те, що складно жити, а важко виживати.

Збройні Сили України, на відміну від окупантів, не завдають ударів некерованою зброєю по цивільних об'єктах. Однак тиск та примус з боку росіян, кількість воєнних злочинів проти українського населення ускладнюють життя.

Деякі люди повертаються, тому що вони бояться втратити своє майно, яке залишилось на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада його "націоналізує", бо власники не з'являються, не мають російського громадянства та не перереєстровують майно в російські реєстри,

– пояснив Соболевський.

В результаті, окупаційна влада майно конфісковує або для своїх потреб, або віддає росіянам, які приїжджають жити та працювати на окуповані території.

До речі, керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко також зауважив, що серед причин повернення людей на ТОТ є неможливість знайти роботу в Україні, щоб орендувати житло, адже кількість українців, які отримували соціальні виплати від держави, зменшилась. Також на окуповані території повертаються люди похилого віку, яким важко адаптуватись на новому місці.

Нагадаймо, нардеп Максим Ткаченко заявив, що на окуповані території повернулось 150 тисяч ВПО, пізніше він цю заяву спростував. Тим часом Ірина Верещук повідомила, що Україна має закриті кордони з Росією та Білоруссю, тому повернення на окуповані території є фактично неможливим.