Зеленський визнав, що Україні не вистачає сил для повернення усіх окупованих Росією територій

Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони не вистачає сил для звільнення силою деяких тимчасово окупованих Росією територій. Таким чином повернути усі загарбані ворогом землі, на думку глави держави, буде вкрай важко.

Тож український лідер наголосив на необхідності дипломатичного підходу з цього приводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на японське інформаційне агентство Kyodo News.

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Що заявив Зеленський щодо окупованих територій

Наразі на фронті спостерігається важка ситуація, ворог продовжує наступати та штурмувати позиції українських сил. На тлі цього український президент висловився стосовно можливості повернення окупованих Росією територій під контроль нашої держави.

У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення,

– заявив він.

Однак, за його словами, починати будь-які дипломатичні кроки можна буде лише тоді, коли Київ буде переконаний у тому, що Україна "вдосталь сильна". В інакшому випадку, на думку Володимира Зеленського, Росія може розпочати нову агресію проти нашої держави.

Також він членство в НАТО необхідним для безпеки та процвітання України. Президент визнає, що війна вступила у "важку фазу". До слова, раніше він наголосив, що Україна не збирається юридично визнавати окуповані території російськими.