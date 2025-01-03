У 2024 році ми повернули з російського полону 1358 українців, – Зеленський

Україна продовжує працювати над звільненням своїх громадян з російського полону. За 2024 рік вдалося повернути додому 1358 українців, серед яких як військовослужбовці, так і цивільні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського. За його словами, Україна не зупинятиметься на досягнутому й робитиме все можливе, щоб у 2025 році ще більше людей змогли повернутися додому.

Читайте також Скільки азовців вже повернулися з полону і скільки ще досі там: "Редіс" назвав кількість

Зеленський про звільнення полонених

Президент відзначив внесок міжнародних партнерів, які допомагають Україні у складному процесі повернення полонених, і висловив вдячність усім, хто долучається до цієї справи.

Україна повернула з полону 1358 людей у 2024 році: дивитися відео

У цих людей неоднакова доля, але однакова радість – бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що у 2025 році країна має зробити все, щоб таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше.

До слова, 30 грудня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, на Батьківщину повернулися 189 українців.

Серед звільнених є захисники "Азовсталі", Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, військовослужбовці різних підрозділів і двоє цивільних.