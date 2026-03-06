Тримався лише завдяки дружині, – захисник, якого повернули з полону, показав листи від коханої

В пʼятницю, 6 березня,відбувся обмін полоненими. Один з захисників, якого вдалося повернути з російського полону, поділився емоціями.

Він розповів, що тримався лише завдяки дружин. В Службі зовнішньої розвідки оприлюднили відео.

Що допомогло триматись військовому в полоні?

Чоловік до цього часу не вірив, що йому вдалося повернутись із пекельного полону. Він зазначив, що дружина як могла підтримувала його та писала листи, за що він їй дуже вдячний.

Військовий поділився першими відчуттями після повернення на рідну землю. Та з нетерпінням чекає розмови з коханою.

Він зазначив, що вона писала, про те, що руки опускалися, але потім збиралася та продовжувала підтримувати чоловіка.

Перші емоції звільненого з полону: дивіться відео

Нагадаємо, що під час цього обміну звільнені військовослужбовці різних звань: рядові, сержанти та офіцери. Вони виконували бойові завдання на різних ділянках фронту – у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях, а також у Маріуполі.

Більшість із них перебували в російському полоні понад рік, а деякі потрапили туди ще у 2022 році.

Щемлива історія з обміну полоненими