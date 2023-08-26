Кожна спроба повернення "Редіса" зривалася, – Кротевич про повернення командира азовців

Повернення "Редіса" та інших командирів "Азову" з Туреччини було дуже важким – це була систематична робота. Багато спроб доправити їх до України зривалися.

Начальник штабу бригади спецпризначення "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич розповів деталі роботи над поверненням командирів. Він зазначив, що бійців безумовно змотивувала новина про те, що вони знову в строю.

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Довга систематична робота

Богдан Кротевич заявив, що "Азов" постійно спілкування з українською владою щодо повернення командирів. Однак кожна спроба зривалася – попри обіцянки це не вдавалося зробити.

Сподівання на повернення командирів з Туреччини зменшувалися, але частина "азовців" продовжувала вірити. Лише декілька офіцерів з управління знали про остаточні переговори – однак навіть шанс на успіх був 50%.

Все могло зірватися. І наскільки я розумію, якби зараз це не зробили – це б неможливо було зробити,

– сказав "Тавр".

Всі надзвичайно зраділи поверненню "батька" – бойових дух солдатів виріс. Кожен боєць готовий покласти життя за "Редіса", адже той своєю чергою готовий зробити те ж за кожного "азовця". Нових воїнів мотивує йти в бригаду, де командир буде їх цінувати.

"Редіс" наразі вже взявся до роботи. Основна задача Дениса Прокопенка – повернення воїнів, що зараз знаходяться у російському полоні. А сам "Редіс" має певний вплив на перебіг обміну.

У нього можливостей це зробити більше – я так вважаю. Насправді треба розуміти, що деякі представники Росії – з військової ланки, вони його поважають,

– заявив Кротевич.

Богдан Кротевич переконує, що пріорітети не змінилися з повернення командирів.

Повернення командирів "Азову"