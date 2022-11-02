Спочатку розповім Байдену, – Ердоган пожартував, як йому вдалося повернути РФ до зернової угоди

Росія передумала і вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. Як сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган, зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня 2 листопада.

Сам Ердоган на питання журналістів про те, як йому вдалось переконати Путіна повернутись до зернової угоди, очільник Туреччини відповів загадково.

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Він зазначив, що спершу скаже про це президенту США Джо Байдену.

Як це прокоментували в Україні

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що у геополітичному плані те, що сталося у ці дні, ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила Росія.

А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють,

– додав він.

Чому Росія вийшла з угоди: що цьому передувало

Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною й інспектори організації продовжать перевірку суден.

Вже 2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня середи "як це було раніше". За словами Ердогана, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операцій.

Невдовзі після оголошення Ердогана Міноборони Росії опублікувало повідомлення, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі. У міністерстві заявили, що Росія нібито отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій. Ці заяви є абсурдними, адже Україна і так не порушувала угоду.

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