Спочатку розповім Байдену, – Ердоган пожартував, як йому вдалося повернути РФ до зернової угоди
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Росія передумала і вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. Як сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган, зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня 2 листопада.
Сам Ердоган на питання журналістів про те, як йому вдалось переконати Путіна повернутись до зернової угоди, очільник Туреччини відповів загадково.
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Він зазначив, що спершу скаже про це президенту США Джо Байдену.
Як це прокоментували в Україні
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що у геополітичному плані те, що сталося у ці дні, ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила Росія.
А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють,
– додав він.
Чому Росія вийшла з угоди: що цьому передувало
- Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною й інспектори організації продовжать перевірку суден.
- Вже 2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня середи "як це було раніше". За словами Ердогана, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операцій.
- Невдовзі після оголошення Ердогана Міноборони Росії опублікувало повідомлення, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі. У міністерстві заявили, що Росія нібито отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій. Ці заяви є абсурдними, адже Україна і так не порушувала угоду.
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