Спочатку підуть ТОПи, – Малюська про екстрадицію українців-порушників з-за кордону

Зовсім нещодавно в Україні почали поговорити про можливість екстрадиції з-за кордону тих громадян, що ті виїхали незаконно. Проте країни ЄС наразі з обережністю відносяться навіть до передачі країні топкорупціонерів.

Про порядок повернення зловмисників з-за кордону в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції України Денис Малюська. Запуск екстрадиції наразі залишається складним процесом.

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Хто ж буде першим

Створення механізму екстрадиції порушників, які незаконно виїхали за кордон є складною та клопіткою роботою. У разі розробки такого алгоритму "під ніж" спочатку підуть топзлочинці – ті, хто вкрав найбільше.

Щодо інших, в тому числі й тих, хто виїхав з України незаконно, то спочатку потрібно виконати декілька умов. Зокрема, необхідно надати докази, що особа вчинила злочин. Однак сам процес екстрадиції відбуватиметься в порядку гучності справи.

Спочатку підуть топи – ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо екстрадувати в першу чергу. "Середня риба" та інші персонажі підуть пізніше трішки,

– заявив Малюська.

Наразі Україні важко повернути навіть тих корупціонерів, які очевидно вчинили гучні злочини. Країни ЄС дуже обережно ставляться до питання екстрадиції через війну. Адвокати топ злочинців переконують, що передавати тих не можна, оскільки це дуже небезпечно. Тому союзники відмовляють у запиті Україні.

Однак вже розробляють план дій – у Верховній Раді є спеціальний закон, що запустить окремий режим тримання для тих, кого екстрадують. Це буде додатковий захід безпеки, щоб союзники активніше передавали порушників з-за кордону.

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