Підлітки, яких повернули до України, можуть допомогти притягнути Росію до відповідальності, – WP

Росія депортує українських дітей із окупованих територій. Однак деяким із них вдається повернутися до України, тож потім вони зможуть свідчити проти російських посадовців.

Журналісти видання поспілкувалися з трьома українськими підлітками, які зуміли повернутися додому після того, як окупанти депортували їх в Росію. Їхні свідчення стануть важливими для притягнення керівництва держави-агресорки до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді.

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Деяким підліткам вдалося втекти

Ростислав Лавров мешкав у Херсонській області зі своєю бабусею, але вона померла в за кілька місяців після початку окупації. Матір 16-річного хлопця госпіталізували з важким психічним захворюванням, батька він ніколи не знав. Деякий час він жив сам, але до нього прийшли російські військові і змусили Ростислава їхати спочатку до Херсона, а звідти — у "табір відпочинку" в Криму.

Росіяни намагались змінити хлопцю громадянство. Згодом Ростислав утік з гуртожитку, де його утримували, і повернувся додому. Він подорожував автостопом та залізницею.

Окупанти десятки разів телефонували підлітку, погрожуючи "наслідками" його знайомим. У відповідь він скинув російському міліціонеру фото з Майдану Незалежності у Києві.

Наразі достеменно відомо про 19 393 викрадені Росією дитини. Водночас кількість незаконно вивезених з тимчасово окупованих територій України до Росії дітей може бути значно більшою за 19 тисяч, адже у захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тисяч українських дітей.

Ще одним хлопцем, якому вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію, став Богдан Єрмохін. Про його історію багато писали ЗМІ. Він став героєм через те, що відкрито заявив російській владі, що хоче повернутися на Батьківщину і досяг свого.

16-річну Діану з Херсона теж примусово вивезли до Росії. Дівчинка проживала з дідусем та бабусею, але згодом окупанти депортували її до Краснодару. Після майже року у країні-агресорці їй вдалося повернутися додому з допомогою організації Save Ukraine, яка організувала виїзд Діани у супроводі жінки, що приїхала визволяти своїх дітей з російських таборів.

Я повернулася додому на День народження бабусі. Ми не бачилися майже рік, я переживала, що у неї від емоцій і несподіванки станеться серцевий напад,

– згадує дівчина.

Усі діти перебувають у безпеці. Україна планує використати їхні свідчення в МКС.

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