Працюємо над цим, – у ГУР оцінили перспективи обміну полоненими "всіх на всіх"

Україна опрацьовує формат обміну військовополоненими "всіх на всіх". Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює над поверненням українських захисників та цивільних осіб, яких утримують росіяни. За час війни між Україною та Росією відбувся 61 обмін полоненими.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтер'ю представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова для YouTube-каналу "Дайджест Блауша".

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Чи можливий масштабний обмін військовополоненими між Росією та Україною

За словами Юсова, робота над обміном полонених триває постійно. Цим займається спеціальна переговорна група. Кінцевою метою України, звичайно ж, є обмін всіх українців, яких взяла в полон Росія. Натомість противник поверне своїх людей, яких утримують в Україні.

Україна не чекає завершення війни, щоб повернути додому всіх військовополонених, хоча саме таку процедуру передбачають міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції. Наразі Координаційний штаб продовжує діяти, тож Андрій Юсов анонсує нові результати його роботи.

Активно опрацьовується формат "всіх на всіх", до якого потрібно прагнути. Водночас уже ведеться підготовка окремих обмінів за конкретними кейсами, зокрема щодо повернення важкопоранених та важкохворих військовополонених,

– сказав представник ГУР.

Юсов додав, що процес обміну є непростим, адже Україна має справу з агресором, який нехтує міжнародним правом: військовополонені в Росії утримуються в неналежно облаштованих місцях, країна-агресорка бере в полон цивільних осіб, блокує роботу міжнародних змішаних медичних комісій. Однак на деякі поступки Росія все ж йде. Наприклад, нещодавно вдалося започаткувати формат обміну важкохворих і важкопоранених, і попереду ще є багато роботи.

Варто пам’ятати, що війна триває ще з 2014 року, і в полоні залишаються люди, яких утримують із того часу. Це окрема драматична історія, що стосується не лише військових, а й жінок, некомбатантів та багатьох інших. Кожна така історія трагічна, але ці люди живі, і Україна за них бореться,

– зазначив Юсов.

Представник ГУР сказав також, що не всі деталі цього процесу можна розголошувати зараз, однак у мирний час про це говоритимуть відкрито. Проте українське керівництво завжди пам'ятає про головне – повернути кожного військовополоненого.

Нагадаємо, 5 лютого додому повернулися 150 українців, яких утримувала Росія. Дехто з них перебував у полоні понад два роки. Серед тих, кого вдалося обміняти були представники різних родів військ та один поліцейський.