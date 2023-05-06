Вдруге пережив пекло російського полону: в Україну повернули медика-героя

Україна 6 травня повернула додому 45 захисників та захисниць Маріуполя. Серед них – медик, який двічі пережив російський полон.

З російського полону повернули 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. Зокрема, героя-медика, який двічі пережив російський полон. Деталі розповів Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Вперше герой потрапив у російський полон в 2015 році. Це сталося після Широкинської операції.

Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників,

– мовиться у повідомленні.

Також з російського полону повернулися:

учасник місії з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, у якому перебував герой, збили. Водночас воїн вижив. Тепер його чекає курс лікування та реабілітація.

пара, яка одружилася під час героїчної оборони "Азовсталі";

азовець Святослав Сірий, який отримав поранення час другої операції, коли з місцевого порту забирали всіх захисників на "Азовсталь".

Україна поверне усіх захисників та захисниць, а також – цивільних, яких Росія утримує у полоні.