Американці шоковані, – у "Повернись живим" розповіли, як відбувається ремонт техніки

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" придбав для ЗСУ мобільні станції ремонту броньовиків Hammer, які вже успішно виконують завдання на полі бою.

Про це 24 каналу розповів керівник мілітарного напрямку фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Він також пояснив, чому вирішили почати саме з ремонту таких авто – фахівці з ремонту таких транспортних засобів були сертифіковані ще у 2017 році, фонд частково вкладав кошти саме туди, але в стаціонарний центр.

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Зараз війна мобільна, нам потрібна швидкість та оперативність – саме мобільні станції технічного обслуговування потрібні, аби вирішити цю проблему.

Ще минулого року, а тим паче зараз, коли ми своїм колегам з-за кордону показуємо це досягнення – американці шоковані, що нам вдається ремонтувати в таких умовах техніку і що це настільки швидко та якісно,

– каже Андрій Римарук.

"Ні для кого не таємниця, що частина цих "хамерів" була у вжитку раніше і потрібно було їх відновлювати. Ми опанували це і тепер нам хочеться опанувати ще більший пласт міжнародної технічної допомоги", – каже керівник мілітарного напрямку "Повернись живим".

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За словами Римарука, вже є підрозділи, які пройшли навчання та підготовку – вони знають та вміють ремонтувати та обслуговувати весь спектр матеріально-технічної допомоги. Вони хочуть це робити – залишилось надати їм інструмент для ремонту.

Андрій Римарук керівник мілітарного напрямку фонду "Повернись живим" Мені б дуже хотілось, аби ми до середини наступного року закрили це питання зовсім. В ідеалі – такий транспортний засіб має бути у кожній бригаді, яка зможе незалежно проводити ремонт

Точна вартість однієї такої машини за цим контрактом – 358 тисяч євро, але все залежить від того, під ремонт якого обладнання ми будемо готувати авто. Критична необхідність зараз – 23 одиниці.