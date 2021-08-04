Державі повернули Запорізький титано-магнієвий комбінат, який приватизував Фірташ

Господарський суд Запорізької області повернув державі Запорізький титано-магнієвий комбінат. Його у 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа.

Суд розірвав державні договори з компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед", яка входить до групи компаній Фірташа DF Group.

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Комбінат повертають не вперше

Запорізький титано-магнієвий комбінат вже повертали у 2018 році. Щоправда, Верховний суд постановив переглянути справу в суді першої інстанції.

Тепер же суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП.

Як приватизували комбінат

У 2013 році Фонд держмайна уклав контракт з офшорною компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед" про приватизацію Запорізького титано-магнієвого комбінату. Стверджувати, що нібито хотіли залучити інвестиції для впровадження сучасних прогресивних технологій, а також створити високорентабельне виробництво.

Попри те, що компанія вклала в комбінат 110 мільйонів доларів, щоб модернізувати виробництво. Мали зробити це протягом 2013 – 2015 років. Проте потім ці гроші вивели з України – перерахували на рахунки офшорних фірм.

На модернізацію спрямували всього 20 мільйонів гривень. Тому САП ініціювала розірвання договору. У прокуратурі резюмували, що комбінат повністю повернули до сфери державного управління.