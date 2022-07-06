Для депортованих українців є кілька шляхів вибратися з Росії: Верещук назвала напрямки

6 липня 2022 , 02:10
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Ірина Верещук розповіла, як силоміць вивезені в Росію українці можуть виїхати з країни-агресора. Міністерка пояснила, що люди можуть повернутися через декілька країн.

Відповідну інформацію віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіла під час телемарафону "Єдині новини". Це трапилося ввечері 5 липня – на 132 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. 

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Верещук пояснила, як українці можуть виїхати з Росії 

Ірина Верещук пояснила, як примусово вивезені українці в Росію можуть повернутися в Україну.

Наразі люди можуть повернутися в Україну через:

  • Естонію – місто Нарва;
  • Латвію;
  • через паромну переправу з Фінляндії;
  • якщо виїжджають через Крим, то до Грузії;
  • шукають шляхи, а потім через Польщу повертаються. 

Білгородська, Московська, Псковська область, ці питання вирішуємо. Бо розуміємо, що людям часто треба допомогти грошима, бо в них часто не буває грошей на квиток. Та з паспортними документами – у них найчастіше немає паспортних документів, їх під час "фільтрації" забирають,
– пояснила Ірина Верещук. 

Влада розробляє маршрут через Естонію

Міністерка пояснила, що зараз цими питаннями займаються її заступники. Зокрема, двоє з них зараз у Нарві. 

Міністерство зараз пропрацьовує маршрут і невдовзі запустить безоплатні автобуси, які допоможуть нашим українцям повертатися в Україну. 

Ірина Верещук пояснила, як людям допомагають з грішми. Зокрема, якщо родичі звертаються в міністерство на гарячу лінію 1548, то їм допомагають купити українцям в Росії квитки. Це роблять через волонтерів, українських консулів. 

Коротко про виїзд українців з Росії та окупованих територій

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Автор: Діана Квасневська