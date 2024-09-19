В ЄС відповіли, чи повертатимуть в Україну чоловіків мобілізаційного віку

У ЄС заявили, що не повертатимуть в Україну чоловіків мобілізаційного віку. Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ пояснила ситуацію.

Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", що в Євросоюзі перебуває 4,5 мільйона українців, на яких поширюється директива про тимчасовий захист. Цифри зростають упродовж останніх 18 місяців.

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Ілва Йоганссон пояснила, що кожного тижня в ЄС прибуває орієнтовно 10 тисяч осіб. Хоч люди й повертаються додому, проте кількість людей, на яких поширюється директива про тимчасовий захист, постійно зростає. Підвищення не різке, проте зростання є.

Що розповіла єврокомісарка про неможливість повернути українців

Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ прокоментувала питання повернення українських чоловіків-біженців мобілізаційного віку.

Це неможливо згідно з директивою про тимчасовий захист… Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС,

– заявила Ілва Йоганссон.

Варто зауважити, що посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Київ не планує примусово повертати в Україну чоловіків призовного віку, натомість кожен індивідуально ухвалює рішення.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що здивований, як багато українських чоловіків перебувають у Польщі.

Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І в мене є до нього питання: "Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?",

– заявив Сікорський.

До речі, Bloomberg писав, що Зеленський просив союзників повернути українських чоловіків. Зокрема, президент звертався до керівництва країн, куди втекли від війни українці. Проте політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, доки триває війна.