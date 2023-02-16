Обмін полоненими та важливе засідання Ставки: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 16 лютого традиційно звернувся до українців. Він повідомив хорошу новину – ще 101 українець повернувся з полону.

Президент наголосив, що щасливий за кожну з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються рідні. Зеленський подякував Координаційному штабу та всій нашій команді і всім, хто допомагає.

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Більшість людей, яких повернули, – це оборонці Маріуполя, рядові і сержанти.

ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона.

Серед них є і один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара.

Чергове засідання Ставки

Сьогодні глава держави провів чергове засідання Ставки, до якого долучились усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію та перспективи за кожним із напрямків.

Крім того, обговорили постачання зброї, боєприпасів, підготовку наших військових. Не оминули увагою плани й можливості ворога, а також потенціал української відповіді.

Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо,

– наголосив Зеленський.

Міжнародні розмови

Президент провів кілька важливих міжнародних розмов, які посилюють. Він взяв участь 4 засіданні норвезького парламенту. Там опрацьовували історичний пакет підтримки для України на 5 років. Мовиться про понад 7 мільярдів доларів.

Президент зауважив, що пакет тривалої, пʼятирічної підтримки – це приклад та рівень, який бачать інші партнери.

Також український лідер зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю, який прибув з візитом в Україну. Зеленський розповів йому про ситуацію на передовій та зусилля на міжнародних майданчиках. Запросив Ізраїль приєднатись до реалізації формули миру.

Зустрівся з лідером Лейбористської партії Великої Британії та офіційної опозиції та поговорив з президентом Казахстану.

Річниця відновлення Литовської держави

Зеленський нагадав, що 16 лютого наші литовські брати відзначають 105-ту річницю відновлення Литовської держави. Вага цього свята особливо відчувається, коли Україна разом з Литвою захищають нашу свободу й наше право на Європу.

Президент нагадав, що Литва почала нам допомагати ще до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Ця підтримка відчувається постійно.

Абсолютно впевнений, що ми разом будемо відзначати дні нашої державності ще багато разів – і завжди у своїх вільних країнах,

– додав президент.

Участь у відкритті Берлінського кінофестивалю

Крім того, український лідер взяв участь у відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю. Він зауважив, що синьо-жовті кольори символу "Берлінале", знаменитого ведмедя, цьогоріч – це справді зворушливо.

"Ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним. Я дякую всім кіномитцям, які не залишилися байдужими й підтримують нас силою своїх робіт і свого впливу", – зазначив Зеленський.

Він подякував всім організаторам і учасникам фестивалю. Зокрема, Шону Пенну, який був в Україні в перший день повномасштабного вторгнення і який відтоді стає тільки рішучішим у підтримці українців.

Подяка воїнам

Зеленський традиційно відзначив українських захисників. Зокрема:

Десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади й артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади – за стійку оборону Донеччини.

Запорізький напрямок – бійці 129-ї окремої Криворізької бригади тероборони.

Також президент подякував Повітряним силам, бійцям ППО та льотчикам, які сьогодні забезпечили результат у збитті російських ракет. 36 ракет і дронів під час сьогоднішньої атаки – Половину збито.

Дивіться звернення Зеленського за 16 лютого: відео