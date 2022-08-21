Повідомляють про роботу ППО окупантів у Сімферополі, а у Саках – нова "бавовна"

У Криму дедалі частіше почали лунати вибухи. Ввечері 21 серпня на тимчасово окупованому росією півострові трапилася чергова "бавовна".

Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Люди почали писати про "хлопки" приблизно о 19:00.

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У Криму знову чули вибухи

Ввечері 21 серпня у місцевих телеграм-каналах почали повідомляти про вибухи біля Євпаторії. Там буцімто спрацювала російська система протиповітряної оборони.

Окрім цього, за словами очевидців, ППО працювала в Новофедорівці. Невдовзі блогер та активіст Сергій Стерненко повідомив про "хлопки" у Саках, де нещодавно поцілили по авіабазі окупантів.

У тимчасово окупованих Саках тричі пролунали аплодисменти,

– написав Стерненко.

До допису він додав скриншот з місцевого чату. На ньому можна прочитати розмову місцевих жителів про ці вибухи. За їхніми словами, в Саках пролунали 3 "хлопки", однак це нібито також була ППО.

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