Повідомляють про вибухи в Дніпрі та Енергодарі
24 серпня 2022 , 16:29Читать новость на русском
Жителі Дніпропетровщини та Енергодару повідомили про звуки вибухів. По всій Україні оголошували повітряну тривогу.
Повідомлення про вибухи у Дніпропетровській області з'явились у телеграм-каналах близько 16:24. За кілька хвилин до цього писали про гучні звуки в Енергодарі. Після 16:30 пішли відбої тривоги.
До речі На Вінниччині під час масштабної тривоги спрацювала ППО: ворожий об'єкт знищено
В Енергодарі люди чули обстріли, а за 4 – 7 секунд – приліт. За повідомленням місцевих, це відбувалось у промзоні та близько від ЗаТЕС. Офіційних коментарів від влади поки немає.
Крім того, потужні вибухи нібито лунали у Бердянську.Зверніть увагу! Вдень 24 серпня росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворожа ракета влучила в житловий будинок Синельниківського району. Під завалами опинились двоє дітей, вони живі.
Успішна робота ППО
- У Вінницькій області під час масштабної повітряної тривоги теж чули звуки вибухів. Однак в регіоні спрацювала ППО. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що збили ворожий об'єкт. Деталі обіцяють згодом.
- Вибухи чули й мешканці Чернігівщини. Згодом Оперативне командування "північ" повідомила, що близько 15:30 ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник.
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