Повідомляють про вибухи в Дніпрі та Енергодарі

Жителі Дніпропетровщини та Енергодару повідомили про звуки вибухів. По всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Повідомлення про вибухи у Дніпропетровській області з'явились у телеграм-каналах близько 16:24. За кілька хвилин до цього писали про гучні звуки в Енергодарі. Після 16:30 пішли відбої тривоги.

До речі На Вінниччині під час масштабної тривоги спрацювала ППО: ворожий об'єкт знищено

В Енергодарі люди чули обстріли, а за 4 – 7 секунд – приліт. За повідомленням місцевих, це відбувалось у промзоні та близько від ЗаТЕС. Офіційних коментарів від влади поки немає.

Крім того, потужні вибухи нібито лунали у Бердянську.

Успішна робота ППО

У Вінницькій області під час масштабної повітряної тривоги теж чули звуки вибухів. Однак в регіоні спрацювала ППО. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що збили ворожий об'єкт. Деталі обіцяють згодом.

Вибухи чули й мешканці Чернігівщини. Згодом Оперативне командування "північ" повідомила, що близько 15:30 ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник.

Вдень 24 серпня росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворожа ракета влучила в житловий будинок Синельниківського району. Під завалами опинились двоє дітей, вони живі.

Дивіться також – нові деталі удару окупантів по Миргороду: відео