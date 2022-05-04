Повідомляють про вибухи у Києві: ймовірно, спрацювало ППО

У Києві пролунали звуки вибухів. Зауважимо, що невідомо напевно, чи це був ракетний удар. Тож, ймовірно, могло працювати ППО.

Радимо мешканцям міста перебувати в укриттях й не виходити на вулицю. Про звуки вибухів пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє 24 канал.

До теми Філатов повідомив про обстріли прямо у центрі Дніпра

Офіційної інформації від місцевої влади та військової адміністрації наразі немає. Тож поки що неможливо стверджувати, що саме стало джерелом звуків, схожих на вибух. Інформація про "прильоти" наразі не надходила. За попередньою інформацією, спрацювало ППО.

Повітряна тривога майже по всій Україні

Зауважимо, що близько 20:00 4 травня майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі відомо, що окупанти обстріляли Дніпро. Мер Борис Філатов повідомив про обстріли у центрі міста.

Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що ворог завдав ракетного удару по об'єкту залізничної інфраструктури в місті. На щастя, постраждалих серед залізничників немає, але узі збитки оцінюватимуть після відбою повітряної тривоги.

Також звуки вибухів чути у Черкасах та Запоріжжі. Але наразі невідомо, чи це ракетний удар, чи робота ППО.

Важливо: Якщо ви бачите підозрілі об'єкти в небі, не фотографуйте їх, не знімайте відео і не викладайте у соціальні мережі. Те саме стосується фото або відео з місця вибухів, адже таким чином ворог коригує вогонь.

Якщо хочете допомогти українським силам ППО, повідомляйте про об‘єкти в небі в чат-бот у телеграмі "Шось летить" – @rusrocketfly_bot.

Днем раніше росіяни завдали ударів по низці українських міст:

3 травня майже по всій Україні о близько 19:00 оголосили повітряну тривогу. Вже через годину в низці регіонів пролунали вибухи.

Близько о 20:13 повідомили про вибухи у Вінниці, Миколаєві Львові, Києві, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Тоді по Львову завдали кілька ракетних ударів. 3 ракети влучили в електричні підстанції у Львівській області, через що в частині міста виникли перебої з електропостачанням.

Ще одна ракета влучила в електричну підстанцію на Закарпатті.

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