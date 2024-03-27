Повилітали вікна: в Одесі в багатоквартирному будинку стався потужний вибух

В Одесі в одній з багатоповерхівок стався потужний вибух. Одразу після цього там виникла пожежа.

Дим, що виник внаслідок загоряння видно з багатьох районів міста. У коментарі 24 Каналу ДСНС повідомила, що надзвичайники вже прибули на місце інциденту.

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Вибух та пожежа

В Одесі у багатоквартирному будинку на вулиці Каманіна пролунав потужний вибух. Внаслідок цього у квартирі повилітали вікна. Одразу після цього місцеві почали публікувати відео потужної пожежі, яка виникла всередині.

Так, з вікна одної з квартир, як зазначають очевидці – на 16 поверсі, валить потужний дим та видно язики полум'я.

Місцеві ЗМІ пишуть, що охорона на місці намагалася гасити пожежу. У будинку спрацювала пожежна тривога. У ДСНС повідомили, що на місце вже прибули їх працівники. Детальна інформація щодо причин загоряння буде повідомлена згодом.

Вибухи в Україні