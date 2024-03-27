Повилітали вікна: в Одесі в багатоквартирному будинку стався потужний вибух
В Одесі в одній з багатоповерхівок стався потужний вибух. Одразу після цього там виникла пожежа.
Дим, що виник внаслідок загоряння видно з багатьох районів міста. У коментарі 24 Каналу ДСНС повідомила, що надзвичайники вже прибули на місце інциденту.
Дивіться також Врятували лише дзвіницю: на Львівщині згоріла дерев'яна церква, якій понад 150 років
Вибух та пожежа
В Одесі у багатоквартирному будинку на вулиці Каманіна пролунав потужний вибух. Внаслідок цього у квартирі повилітали вікна. Одразу після цього місцеві почали публікувати відео потужної пожежі, яка виникла всередині.
Так, з вікна одної з квартир, як зазначають очевидці – на 16 поверсі, валить потужний дим та видно язики полум'я.
Місцеві ЗМІ пишуть, що охорона на місці намагалася гасити пожежу. У будинку спрацювала пожежна тривога. У ДСНС повідомили, що на місце вже прибули їх працівники. Детальна інформація щодо причин загоряння буде повідомлена згодом.
Вибухи в Україні
- Вдень 27 березня у Харкові пролунало кілька вибухів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що попередньо місто атакували КАБами. Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі. Також пошкоджену цивільну житлову інфраструктуру.
- Трохи раніше вибухи пролунали й у Миколаєві – причиною знову стала російська атака. За кілька хвилин до вибуху Повітряні сили написали, що є загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу.
- Днем раніше під ударом окупантів також опинився Харків. Так, вибухи там пролунали ще до оголошення повітряної тривоги. Окупанти випустили по Харкову ракету Х-35У і влучили у гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами.