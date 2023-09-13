Повінь у Лівії знищила чверть міста: понад 5 000 жертв, а ще 10 000 – зникли безвісти

Внаслідок повені, спричиненої сильним середземноморським штормом, який пройшов Лівією, загинули вже тисячі людей. Окрім того, десятки тисяч наразі вважають зниклими безвісти.

Сильний шторм "Даніель" прорвав дамби, зніс будівлі та знищив майже чверть східного прибережного міста Дерна. Усе, що відомо про жертв і постраждалих у Лівії, розповідаємо далі.

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"Тіла лежать скрізь – у морі, в долинах, під будівлями"

Старший медик у Дерні розповів журналістам, що понад 2000 людей загинули, тоді як офіційні особи східної Лівії, на яких посилається місцеве телебачення, оцінюють кількість жертв у понад 5000 осіб.

У Дерні – місті з населенням близько 125 000 жителів, журналісти побачили зруйновані райони. Там будівлі розмиті водою, машини перекинуті на дахи, а вулиці покриті брудом і щебенем після прориву дамб.

Мохамад аль-Кабісі – директор лікарні Вахда сказав, що 1700 людей померли в одному з двох районів міста, а ще 500 – в іншому.

Агентство зазначає, що його працівники бачили багато тіл, які лежали на землі в коридорах лікарні. Коли до медзакладу привозили жертв, люди дивилися на них, намагаючись ідентифікувати зниклих безвісти членів родини.

Тіла лежать скрізь – у морі, в долинах, під будівлями. Я не перебільшую, коли скажу, що 25% міста зникло. Багато-багато будівель зруйновано,

– зазначив міністр цивільної авіації в адміністрації Хічем Абу Чкіуат.

Місцеве телебачення al-Masar повідомило, що міністр внутрішніх справ східної адміністрації заявив про понад 5000 загиблих.

Загиблих може бути значно більше

Інші східні міста, зокрема, друге за величиною місто Лівії Бенгазі, також постраждали від шторму. Голова делегації Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, заявив, що кількість загиблих буде "величезною".

З наших незалежних джерел інформації можемо підтвердити, що кількість зниклих безвісти досягає 10 000 людей,

– зазначив Тамер Рамадан.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що групи швидкого реагування були мобілізовані для надання допомоги на місці.

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"Більшість людей спали": лівійці продовжують шукати рідних

Туреччина та інші країни поспішно надіслали допомогу до Лівії, зокрема, пошуково-рятувальні машини, рятувальні човни, генератори та їжу. Збентежені жителі кинулися додому в пошуках близьких.

9-річний Мостафа Салем розповів, що вже втратив 30 своїх родичів.

Більшість людей спали. Ніхто не був готовий,

– підкреслив чоловік.

39-річний Раджа Сассі разом із дружиною та маленькою донькою пережив повінь після того, як вода досягла верхнього поверху. Решта членів його родини загинула.

Спочатку ми просто подумали, що це сильний дощ, але опівночі почули потужний вибух, і це був прорив дамби,

– поділився чоловік.

ЗМІ зазначають, що в аеропорту Триполі на північному заході Лівії жінка заплакала, коли їй подзвонили і сказали, що більшість членів її родини загинули або зникли безвісти.

Ми не говоримо про одну чи двох загиблих, а про загибель до 10 членів кожної родини,

– зазначив її зять Валід Абдулаті.

Пасажир літака з Триполі на схід поділився, що ніколи не почувався таким наляканим, як зараз. Чоловік втратив зв'язок з усіма своїми рідними, друзями та сусідами.

Представник міністерства внутрішніх справ повідомив Al Jazeera, що військово-морські групи шукають "багато сімей, які були знесені в море в місті Дерна".

Нагадаємо, що шторм "Даніель" пронісся над Середземним морем 10 вересня.