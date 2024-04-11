Великий потоп у Росії триває: вода "зачепила" ще дві області

Країна – агресорка продовжує потерпати від безпрецедентної повені. Стало відомо, що стихійне лихо дібралося до ще двох російських регіонів.

Так, потроху затоплювати почало населені пункти Томської та Кемеровської областей.

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Дороги і будинки "плавають"

Як повідомляють росЗМІ, за останню добу дуже сильно піднявся рівень води у річці Том, на якій якраз розташовані і Томськ, і Кемерово.

Наразі у Томській області вода накрила дороги і кілька десятків будинків у селах недалеко від обласного центру.

Так, три населені пункти під Томськом відрізані від міста. Ще в два села надходить вода.

Що відбувається під Томськом: відео соцмережі

У Кемеровській області частково затоплене селище Усть-Кабирза. Там під воду "пішло" 44 домоволодіння. Понад 70 людей евакуювали.

Затоплення Усть-Кабирзи: відео соцмережі

Де протікає річка Том: дивіться на карті