У Румунії оголосили найвищий рівень тривоги через небезпеку нової повені

Центральна та Східна Європа продовжують потерпати від руйнівних і смертоносних повеней. У Румунії влада оголосила про нову загрозу для країни.

У неділю, 29 вересня, сильний дощ і вітер "прокотилися" територією Румунії. Влада попередила про чергові ризики затоплення.

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На Румунію суне нова хвиля повені

Виникнення складної ситуації прогнозують для північно-східних повітів Румунії Галац і Васлуй на річці Дунай. Там можливі нові шторми. У цих двох повітах і вздовж річок Барлад, Прут і Сірет оголошене червоне попередження.

Зазначається, що попередження Національного інституту гідрології та водного господарства (INHGA) залишатимуться чинними до початку доби 1 жовтня.

Ніхто не залишиться в зонах ризику. Усі керівники місцевої влади, які мають зони ризику, повинні евакуювати людей звідти. У нас більше не повинно бути людських жертв,

– повідомила міська рада Галаца.

Також влада наказала підготувати школи та інші будівлі за межами зон ризику для розміщення евакуйованих.

Президент ради округу Галац Костел Фотеа повідомив, що повінь, яка наближається буде гіршою за ту, яка вже сталася.

"Водні шляхи забиті в багатьох районах, канави не були повністю очищені, а кількість води, про яку оголосили метеорологи, дуже висока", – розповів він.

Зазначимо, що раніше у вересні повінь забрала життя шістьох людей у Галаці та пошкодила тисячі будинків.

До слова, нещодавно повінь дісталася французьких Канн. Вода затопила місто раптово, місцевих мешканців не було попереджено заздалегідь.