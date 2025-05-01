Найбільша повінь за останні 100 років накрила Австралію: загинуло щонайменше 4 людей

В Австралії триває масштабна повінь, яку спричинили аномальні дощі, що за чотири дні принесли понад чотири місячні норми опадів. Кількість загиблих зросла до чотирьох, ізольовані цілі міста, затоплені тисячі будинків.

Поліція повідомила, що тіло загиблого чоловіка було знайдено приблизно за 550 кілометрів на північ від Сіднея. Пошуки ще однієї людини тривають. Близько 50 тисяч жителів отримали повідомлення про підготовку до евакуації, повідомляє 24 Канал посилаючись на Sky News.

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Що відбувається в Австралії

Цілі міста наразі відключені від електропостачання – понад 100 шкіл закрито, приблизно 5300 підприємств і будинків залишилися без електроенергії. За прогнозами, рівень річок залишатиметься небезпечним упродовж кількох днів.

Наслідки повені в Австралії: відео CNBC TV18

Компанія Essential Energy, яка обслуговує електропостачання в Новому Південному Уельсі, побоюється, що відключення можуть тривати кілька днів через значні пошкодження ліній електропередач.

Повінь століття в Австралії / Фото New South Wales Police Force Aviation Command

Через надзвичайно складні умови також стало неможливо залучити рятувальні гелікоптери. Стрімкі потоки води також роблять використання човнів занадто небезпечними.

Наразі маємо близько 100 – 150 викликів, до яких ми ще не змогли дістатися, оскільки це поки неможливо,

– повідомив Ендрю Едмундс, речник Австралійської служби з надзвичайних ситуацій.

Які прогнози синоптиків

Синоптики попереджають, що в найближчі години існує загроза нових небезпечних раптових паводків. В деяких районах до кінця доби взагалі може випасти до 300 міліметрів опадів. Члени уряду в коментарях для місцевих ЗМІ заявили, що "найгірше ще не позаду".

Затоплений будинок в Австралії / Фото EPA/UPG

За словами представників влади, існує ризик того, що водосховище Варраґамба, яке забезпечує близько 80% потреб Сіднея у питній воді, може вийти з берегів після нічних дощів. На цей момент воно заповнене приблизно на 96%.

В березні цього року на Австралію також обрушився тропічний циклон "Альфред". Тоді без струму залишилось понад 330 тисяч будинків і підприємств.