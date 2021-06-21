Негода в Ялті: кількість постраждалих зросла, шукають зниклу безвісти

21 червня 2021 , 22:49

Джерело:

Интерфакс

Через сильні зливи Ялта потерпає від затоплення. Деякі будинки негода знищила повністю. Також зросла кількість постраждалих людей.

Раніше повідомляли про 43 поранених. Так звана "глава окупаційної адміністрації" Ялти Яніна Павленко у інтерв'ю російським ЗМІ повідомила, що кількість жертв зросла. 

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Майже 50 людей постраждали через негоду в Ялті

49 звернулися до лікарні станом на сьогоднішній момент (мовиться про 21 червня – 24 канал) з травмами, але всі (травми – 24 канал) в основному легкого ступеня тяжкості,
– заявила Павленко.

Вона також раніше розповіла, що чоловіка, якого вважали зниклим безвісти, знайшли живим. Однак досі зниклою безвісти вважають жінку.

До речі, перед тим окупанти в Ялті повідомили про те, що загинув 26-річний чоловік – його віднесло потоком води.   

Ситуація в Ялті

Ба більше, Павленко у фейсбуці заявила, що вода припинила текти зі скель і топити Кореїз. Працівники продовжують відкачувати воду від будинків.

"Василівка, вулиця Джафера Сейдамета. Ще одна проблемна точка. Підтоплено 10 будинків, декілька з них повністю пішли під воду, засипані камінням і брудом. Вода прибуває, і це видно неозброєним оком, шлях стоку частково перекривають старі тролейбуси", – заявила так звана "глава". 

Більшість жителів евакуювали, проте деякі люди намагаються врятувати будинки. 

Негода в Ялті: коротко

  • У Криму через сильні дощі півострів затопило водою. 18 червня окупанти оголосили в Ялті режим надзвичайної ситуації. У місто заборонили в'їзд, а жителям не можна було виходити на вулицю.
  • Окупанти в Криму заявили, що ситуація катастрофічна й через це вони просять допомоги у Путіна.
  • 21 червня повідомляли про 43 постраждалих, хоча днем раніше цифра була вдвічі меншою. 
  • Ба більше, негода знищила деякі будинки. З Ялти евакуювали близько 1 400 людей. Для інших організували доставлення питної води.
  • Крім того, сильно затопило Керч. Там підтоплені понад 240 будинків.
Автор: Діана Квасневська