Негода в Ялті: кількість постраждалих зросла, шукають зниклу безвісти

Через сильні зливи Ялта потерпає від затоплення. Деякі будинки негода знищила повністю. Також зросла кількість постраждалих людей.

Раніше повідомляли про 43 поранених. Так звана "глава окупаційної адміністрації" Ялти Яніна Павленко у інтерв'ю російським ЗМІ повідомила, що кількість жертв зросла.

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Майже 50 людей постраждали через негоду в Ялті

49 звернулися до лікарні станом на сьогоднішній момент (мовиться про 21 червня – 24 канал) з травмами, але всі (травми – 24 канал) в основному легкого ступеня тяжкості,

– заявила Павленко.

Вона також раніше розповіла, що чоловіка, якого вважали зниклим безвісти, знайшли живим. Однак досі зниклою безвісти вважають жінку.

До речі, перед тим окупанти в Ялті повідомили про те, що загинув 26-річний чоловік – його віднесло потоком води.

Ситуація в Ялті

Ба більше, Павленко у фейсбуці заявила, що вода припинила текти зі скель і топити Кореїз. Працівники продовжують відкачувати воду від будинків.

"Василівка, вулиця Джафера Сейдамета. Ще одна проблемна точка. Підтоплено 10 будинків, декілька з них повністю пішли під воду, засипані камінням і брудом. Вода прибуває, і це видно неозброєним оком, шлях стоку частково перекривають старі тролейбуси", – заявила так звана "глава".

Більшість жителів евакуювали, проте деякі люди намагаються врятувати будинки.

Негода в Ялті: коротко