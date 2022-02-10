Повинен бути останній айфон, – Цимбалюк пожартував про смартфони для вакцинованих пенсіонерів
Володимир Зеленський анонсував програму, згідно із якою люди, старші за 60 років, отримають смартфон для користування Дією. Така ініціатива є позитивним кроком.
Непоганою ідеєю було б роздавати iPhone. На цю тему в ефірі 24 каналу пожартував єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк.
До теми Смартфони для всіх: Зеленський анонсував нову послугу для українців
"Мені дуже сподобалась ідея роздавати "єСмартфони". На мою думку, цей смартфон повинен бути останньою моделлю iPhone", – сказав з гумором журналіст.
Кінець епохи бідності і партнери Apple
Він пояснив, що це показуватиме, ніби дійсно "епоха бідності" закінчилася.
Особисто я поїду до батьків, поміняюсь з татом. Собі заберу останній iPhone, йому віддам теж майже новий (телефон – 24 канал),
– пожартував Цимбалюк.
Окрім цього, це буде гігантська гуртова закупка телефонів. Відтак Україна отримає знижку і стане суперпартнером компанії Apple.
"Плюсів дуже багато. До кожної бабусі приїдуть внуки, подивитися, чи все добре із телефоном. Сім'ї возз'єднаються. Ця тема дасть не тільки політичні дивіденди, а й набагато ширші", – жартома відзначив журналіст. Однак Цимбалюк справді вважає роздачу смартфонів – позитивною ідеєю.
Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео
Ідея з виборами у смартфоні потребує підготовки
Журналіст висловився і щодо проведення виборів у смартфоні. Він не думає, що це можна втілити зараз, однак потрохи варто робити якісь кроки.
"Я не відмовляюсь від цієї ідеї, а говорю, що вона потребує підготовки суспільства", – зауважив Цимбалюк.
Треба почати з виборів ректора чи головного лікаря
Потрібно, як він зауважив, почати, наприклад, з виборів ректора в електронному вигляді. Аби студенти, які там навчаються, мали можливість голосувати.
"Або ж (почати – 24 канал) із виборів головного лікаря медичних центрів за цією технологією, щоб всім до неї звикали" – додав він.
Що відомо про онлайн-вибориНаприкінці листопада 2021 року Володимир Зеленський заявив, що онлайн-вибори можуть відбуватися паралельно зі звичайним голосуванням. Задля цього Офіс Президента співпрацює із Microsoft та Apple. У Мінцифри повідомили, що відповідне питання повинні розв'язувати Центральна виборча комісія і Верховна Рада. Однак очільник відомства Михайло Федоров наголосив, що міністерство готове допомагати технічно.
Смартфони для пенсіонерів: що відомо
- Під час презентації нових послуг у Дії, президент України розповів про програму "єСмартфон".
- Згідно із нею, усі українці, які старші за 60 років, отримають від держави безплатний, якісний, швидкий смартфон і пільговий тариф.
- Анонсуючи нову послугу, Зеленський наголосив, що переваги цифрової держави повинні бути доступні усім.
- Коли саме запустять програму, а також про які саме смартфони мовиться, наразі невідомо.