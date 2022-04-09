Повинна переважати дипломатія, – глава МЗС Італії розповів, коли дипломати повернуться до Києва

Очільник Міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо анонсував повернення їхніх дипломатів до столиці України – Києва.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії дипломатичне відомство Італії перенесли до Львова.

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Італійські дипломати повертаються до Києва

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо додав, що "повинна переважати дипломатія світу". Міністр заявив, що це станеться після Великодніх свят.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, посольства яких країн уже повернулися до Києва. На такий крок зважилися дипломати з Туреччини, Литви, Словенії.

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