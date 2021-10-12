Повиривали хрести: на Рівненщині невідомі сплюндрували 11 могил

Невідомі зловмисники у Рівненській області пошкодили 11 могил на кладовищі. Поліція намагається встановити особи вандалів.

Усе сталося у селі Біле колишнього Володимирецького району. Подробиці розповіли місцеві правоохоронці.

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Вандалізм на Рівненщині: невідомі пошкодили 11 могил

У селі Біле Рівненської області невідомі зловмисники повитягали металеві хрести із могил. Інформацію про це поліція отримала близько 18 години 10 жовтня від місцевої мешканки.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце, і знайшла там 11 поруйнованих поховань.

Вандали повикидали надмогильні металеві хрести й ламали огорожі.

Деякі з хрестів нападники винесли навіть за територію кладовища.

Причетних до інциденту осіб слідство намагається встановити.

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кримінальну справу порушили за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу про наругу над могилою. Карають за таке в Україні, залежно від встановленої судом тяжкості злочину, накладенням штрафу або й навіть позбавленням волі до 3 років.

До слова, в Україні випадки нападів на кладовища останнім часом не рідкісні: