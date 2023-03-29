Як і кому вручають в України повістки: військові розповіли про формування списків

У Сухопутних військах України розповіли, як відбувається мобілізація в Україні. Зокрема, група Територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримує адреси військовозобов'язаних з відповідними спеціалізаціями.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів, що мовиться про ті спеціальності, які зараз потрібні в ЗСУ. Саме тому цих чоловіків викликають в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, пише 24 Канал.

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Як відбувається мобілізація в Україні

Маршрут групи визначається відповідно до визначених і поставлених нам мобілізаційних розпоряджень, відповідно до планових завдань, які ми маємо виконати. Тобто позначається категорія військовозобов'язаних, які підлягають виклику,

– розповів Володимир Новосядлий.

Далі після отримання повістки треба з'явитись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на зазначений час.

У Сухопутних військах запевняють, що одразу нікого на фронт не відправляють – це лише заклик з'явитися для перевірки документів.

Що треба взяти з собою у Територіальний центр

У Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з собою треба взяти:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

якщо є – посвідчення водія, документи про освіту, склад сім'ї, про наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю, щоб можна було ідентифікувати право на відтермінування.

Багато випадків, коли військовозобов'язані самі не надають інформацію про зміни їхніх облікових даних, як це визначено в законодавстві. Це інформація про народження дитини, про те, що навчається, що є студентом, яка дає право на відстрочку,

– пояснив Володимир Новосядлий.

За його словами, повідомили про зміни облікових даних – обов'язок військовозобов'язаного. Таку інформацію він має подавати кожні 5 років. Адже за порушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 850 до 1 800 гривень.

Вже після звірки даних військовозобов'язаного скеровують на проходження військово-лікарської комісії.

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Хто підлягає мобілізації в Україні