Це не наша вина, – Львівський ТЦК пояснив, чому виписали повістку загиблому співаку Левицькому

Нещодавно повістку відправили співакові Владіславу Левицькому, який загинув в аварії ще у 2015 році. У Львівському ТЦК пояснили, чому скерували документ на ім'я співака.

Начальник Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко пояснив, на основі яких даних виписали повістку. Що наразі відомо про інцидент – читайте у тексті 24 Каналу.

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Чому Левицькому відправили повістку

Олександр Тіщенко заявив, що повістки вони виписували за списками, які надали у Шевченківській районній адміністрації.

Ми зробили до них запит, щоб вони подали нам списки тих, хто зареєстрований на території Шевченківського району. І за цими списками, які нам надали в електронному варіанті, були виписані всім повістки. Це не вина ТЦК, територіальний центр комплектування виписує тим людям, які стоять на обліку,

– заявив начальник Львівського ТЦК.

Він також уточнив: "Шевченківська райадміністрація не повідомила нас, що ця людина померла".



Співаку Левицькому відправили повістку / Фото Мар'яни Волошин

Що кажуть в Шевченківському ТЦК і СП

Шевченківський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки заявив, що не отримував інформації про смерть Владислава Левицького.

Левицький Василь Ярославович 1985 року народження, згідно з поданим списком (№142523), зареєстрований за адресою місто Львів, вулиця Щурата 4, квартира 60,

– заявили в ТЦК і СП.

У доповіді також додали, що в обліково-алфавітній книзі призовників 1985 року народження Шевченківського району Левицького немає. Ба більше, немає іншої інформації про його перебування на військовому обліку в районному територіальному центрі комплектування.



Чому відправили повістку Левицькому / Фото Львівського ТЦК та СП

У доповіді вони зазначили, що викликають військовозобов'язаних та резервістів, які проживають на певній території та не перебувають на військовому обліку.

Що відомо про повістку співаку Левицькому