Скандал з повісткою журналісту "Слідство․Інфо": у Сухопутних військах відреагували на ситуацію
Джерело:Сухопутні війська
В Україні набирає обертів скандал довкола вручення співробітниками ТЦК повістки журналісту "Слідство.Інфо". Ситуацію прокоментували в Сухопутних військах ЗСУ.
Нагадаємо, що Служба безпеки України та Міністерство оборони перевіряють інформацію "Слідства.Інфо" про те, що їх журналісту Євгену Шульгату намагалися вручити повістку за вказівкою представника спецслужби.
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Реакція Сухопутних військ
Зазначається, що 6 квітня 2024 року, на сайті та YouTube-каналі інтернет-медіа "Слідство.Інфо" був оприлюднений матеріал про вручення повістки журналісту вказаного ЗМІ представниками одного з районних у Києві ТЦК та СП. Матеріал був поширений у соціальних мережах та набув суспільного резонансу.
У Командуванні повідомили, що наразі за вказаним фактом проводиться службова перевірка для встановлення всіх обставин події.
Крім цього, від редакції Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" надійшов журналістський запит щодо вказаної події, відповідь на який буде надана відповідно до керівних документів та чинного законодавства,
– мовиться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ також відреагував на ситуацію
- Головнокомандувач Збройних Сил наголосив, що результати перевірки, яку доручили провести генералові-лейтенанту Олександрові Павлюку, визначить подальшу долю цієї справи. Він є командувачем Сухопутних військ.
- Сирський зазначив, що ЗСУ засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб, дякуючи українським ЗМІ за антикорупційну діяльність.
- Водночас він акцентував на важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками. І йдеться не лише про протистояння в інформаційному просторі, а й – на полі бою.