Скандал з повісткою журналісту "Слідство․Інфо": у Сухопутних військах відреагували на ситуацію

В Україні набирає обертів скандал довкола вручення співробітниками ТЦК повістки журналісту "Слідство.Інфо". Ситуацію прокоментували в Сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Міністерство оборони перевіряють інформацію "Слідства.Інфо" про те, що їх журналісту Євгену Шульгату намагалися вручити повістку за вказівкою представника спецслужби.

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Реакція Сухопутних військ

Зазначається, що 6 квітня 2024 року, на сайті та YouTube-каналі інтернет-медіа "Слідство.Інфо" був оприлюднений матеріал про вручення повістки журналісту вказаного ЗМІ представниками одного з районних у Києві ТЦК та СП. Матеріал був поширений у соціальних мережах та набув суспільного резонансу.

У Командуванні повідомили, що наразі за вказаним фактом проводиться службова перевірка для встановлення всіх обставин події.

Крім цього, від редакції Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" надійшов журналістський запит щодо вказаної події, відповідь на який буде надана відповідно до керівних документів та чинного законодавства,

– мовиться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ також відреагував на ситуацію