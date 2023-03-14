Військовий комісар з Харківщини "анонсував" повістки в Дії: як відреагували в Мінцифри

Військовий комісар з Харківщини Володимир Арап заявив, що нібито українцям варто чекати на цифрові повістки в Дії. У міністерстві пояснили, чи ця інформація правдива.

Ситуацію прокоментував керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік. Він заявив, що Дія не має жодного стосунку до реєстру "Оберіг", у якому є дані про військовозобов'язаних, пише 24 Канал.

Дивіться також Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023: усе, що варто знати про зміни

Чи будуть повістки через Дію

У коментарі NV Мстислав Банік заявив, що через Дію військовозобов'язаним не надаватимуть повістки.

У Дії повісток не буде. Щодо військового обліку – дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі "Оберіг", який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія – це не реєстр,

– запевнив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри.

Ба більше, у Центрі протидії дезінформації пояснили, що резонансна заява військкома не відповідає дійсності. Мстислав Банік прокоментував їм, що:

є встановлений порядок видачі повісток військовозобов'язаним;

схема актуалізована і в тій нормативці, яка вийшла.

"Як бачимо, там питання Дії взагалі не стоїть", – запевнив посадовець.

Що сказав військовий комісар з Харківщини

Військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування Володимир Арап заявив "Об'єктиву", що реєстр "Оберіг" з базою чоловіків від 18 до 60 років скоро можуть передати в Дію.

За його словами, наразі цю базу "Оберіг" набирають: "У скорому майбутньому всі наші військовозобов'язані будуть в цьому реєстрі, його підв'яжуть до Дії".

Володимир Арап сказав також, що люди зможуть навіть отримувати повістки через Дію. Тоді, мовляв, виклики до РТЦК здійснюватимуться в електронному вигляді.

Що для військових запровадять у Дії