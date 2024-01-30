Повістки до військкомату – через електронний кабінет: українців можуть чекати суттєві зміни
Українці можуть почати отримувати повістки до військкомату через електронний кабінет. Відповідна пропозиція подана у новому законопроєкті про мобілізацію.
У документі зазначено, що днем вручення електронної повістки вважатимуть день, коли ТЦК отримає сповіщення про доставку такої повістки в електронний кабінет призовника. Якщо ж документ з'явився в електронному кабінеті вже після 17:00, днем вручення вважатиметься наступний.
Зверніть увагу Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду
Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста,
– мовиться у повідомленні.
Ухилянтів можуть карати через судові рішення
Окрім того, у законопроєкті мовиться, що ухилянтів від мобілізації можуть карати через судові рішення. Мовиться про умови, передбачені частиною 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо військовозобов'язаний або резервіст не з'явиться у визначений термін, його можуть затримати та доставити військкомату. Термін – упродовж 15 днів. Якщо ж затримати не вдалося, рішенням суду можуть:
- тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України;
- тимчасове обмежити право керування транспортними засобами;
- накласти арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.