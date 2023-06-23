У Києві засудили автора телеграм-каналу про повістки: його кинуть за ґрати

У Києві засудили адміністратора телеграм-каналу "Повістки". Чоловік отримав 5 років позбавлення волі і два роки випробувального терміну.

Так, адміністратор каналу розголошував інформацію про місця роботи військкомів. Його визнали винним за статтею про перешкоджання законній роботі Збройних Сил.

Зверніть увагу Мобілізація влітку 2023: які є види повісток і як вони мають бути заповнені

Адміністратор телеграм-каналу про повістки отримав 5 років тюрми

Як йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, адміністратор каналу повідомляв у мережі, де перебувають представники військкоматів. Водночас він використовував фрази "за можливості, не заїжджайте", "будьте обережні" та інші, які дискредитували роботу ТЦК.

Тому суд враховував скарги райвійськкоматів Києва про те, що ці повідомлення призводять до того, що чоловіки уникають таких місць і призводять до розкриття форм і методів виконання мобілізаційного плану у столиці, зриву мобілізаційних заходів і підриву авторитету Збройних Сил.

До того ж суд визнав, що дії адміністратора каналу ведуть до напруги у суспільстві, формують негативне ставлення до представників військкоматів та формують стійку позицію для відмови від мобілізації.

На Львівщині винесли вирок чоловіку, який проігнорував повістку

Нагадаємо, що у Бродах суд визнав винним чоловіка, який ухилявся від призову в армію. Так, ухилянт отримав повістку, але не прийшов у військкомат.

Через це суд визнав винним чоловіка і йому призначили покарання у вигляді 3 років в'язниці. Однак згодом суд звільнив жителя Бродів від повного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном.

Зауважимо, що за ігнорування повістки в період воєнного стану передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Передбачений штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо чоловіку вручено "бойову" повістку і він не з’явився до місця збору, це може призвести до позбавлення волі строком від 3 до 5 років.