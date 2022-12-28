Мобілізація в Україні: що буде, якщо не з'явитися з повісткою до військкомату

В Україні триває загальна мобілізація. Повістки військовозобов’язаним можуть вручити у будь-якому місці.

Після вручення повістки потрібно з’явитись до військкомату. Що буде, якщо не явитися з цим документом у ТЦК – розповів юрист Ростислав Кравець.

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Що буде, якщо не прийти до військкомату з повісткою

Спочатку повістку вручають для уточнення облікових даних військкоматі, а також для проходження військово-лікарської комісії.

Потім військовозобов'язаного можуть відправити на доукомплектацію військових частин або скажуть йому очікувати на мобілізаційне розпорядження.

Після отримання повістки чоловік має з’явитися до військкомату. Якщо військовозобов’язаний не прийшов туди, то за це може бути відповідне покарання:

штраф від 1 700 до 3 400 гривень;

позбавлення волі на термін від 3 до 5 років чи випробувальний термін.

Які є поважні причини для неявки у військкомат

Стихійне лихо;

смерть рідної людини;

хвороба;

інша вагома обставина, через яку призовник вчасно не прибув до територіального центру комплектування.

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