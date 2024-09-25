Повістки поштою отримають лише громадяни, які оновили свої дані, – юрист

Укрпошта нещодавно почала розсилати військовозобов'язаним повістки. Їх отримуватимуть лише законослухняні громадяни, які раніше оновили дані.

Ті, хто процес оновлення даних не пройшов, на повістку поштою можуть не чекати. Про це розповів адвокат Юрій Танасійчук в ефірі "Київ 24".

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Наступний крок – проходження ВЛК

Адвокат розповів, що повістки Укрпоштою отримають лише ті громадяни, які перебувають в Україні, оновили свої дані та вказали правдиві адреси проживання.

Ухилянти їх точно не отримають. Особи, які переплили Тису або іншим чином поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон під час війни і покинули країну, теж їх не отримають,

– сказав Танасійчук.

Для тих, хто оновив дані, рано чи пізно надійде запрошення на проходження військово-лікарської комісії, а для решти – на оновлення даних.

Адвокат Танасійчук також додав, що саму процедуру вручення та підписання повісток порівняно із минулими роками значно спростили, зокрема, завдяки цифровим технологіям.