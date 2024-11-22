Росія запустила з півночі "Шахеди": де існує небезпека

Уночі 22 листопада окупанти розпочали атакувати Україну дронами. Перші ударні безпілотники з'явилися з півночі.

У ніч проти 21 листопада росіяни утрималися від дронового удару, натомість, вранці обстріляли Дніпро ракетами, одна серед яких була новою розробкою – балістика середньої дальності "Орешник". Втім, наступної ночі ворог вирішив продовжити терор України "Шахедами", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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