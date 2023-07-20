Нічна атака по Півдню: у Генштабі уточнили кількість збитих ракет і дронів

Росія у ніч на 20 липня скоїла масовану ракетну атаку. Ворог запустив по Україні 3 "Калібри", 5 "Іскандерів-К", 7 "Оніксів" та 19 "Шехедів". У ЗСУ розповіли, скільки ракет та дронів вдалося збити.

Українські захисники збили 2 крилаті ракети "Калібр" та 3 "Іскандери". Окрім того, вдалося ліквідувати 13 "Шахедів".

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У ЗСУ наголосили, що, окрім того, російські окупанти завдали 40 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об'єкти, житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура,

– мовиться у повідомленні.

Атака у ніч на 20 липня

Після того, як Росія заявила про призупинення зернової угоди, окупанти почали масовано атакувати південні області. Ворог цілиться по зерновій інфраструктурі.

У ніч на 20 липня росіяни вкотре атакували Південь ракетами та дронами.

Окупанти вдарили по Одеській та Миколаївській областях. На жаль, відомо про трьох загиблих (окупанти вбили одну людину в Одесі та двох – у Миколаєві). Окрім того, є постраждалі.

Людей попереджують, що рівень загрози – дуже високий. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Це рятує життя.