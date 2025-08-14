Зазначається, що куля є однією з найбільших у Нідерландах, а аварія сталась біля села Де Хоеве. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

Що відомо про падіння повітряної кулі у Нідерландах?

Увечері 13 серпня поблизу одного з селищ у Нідерландах сталась аварія з повітряною кулею. На борту перебували понад 30 людей. Через різкі пориви вітру куля жорстко приземлилась на землю. Опісля кошик перевернувся і з нього випало п'ятеро людей.

На лузі, де стався інцидент, внаслідок падіння загинула одна людина. Ще п'ятьох госпіталізували з травмами.

Прогноз погоди від KNMI (Королівський метеорологічний інститут Нідерландів) передбачав пориви вітру від 5 – 7 метрів за секунду.

Повітряна куля впала через порив вітру біля Де Хоеве / Фото з сайту NOS, Jaring Rispens

Представник Королівської авіаційної асоціації Нідерландів зазначив, що такі показники зазвичай не є небезпечними для кулі такої величини. Проте під час приземлення вітер посилився до майже 10 метрів за секунду.

Розслідування причин аварії триває, служби встановлюють деталі інциденту та безпеку польотів повітряних куль у регіоні.

До порятунку залучили два травматологічні гелікоптери. Ситуація була підвищена до рівня GRIP 1, що означає спільну роботу кількох екстрених служб на місці.

