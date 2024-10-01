"Шахеди" залітають в повітряний простір України: де оголошено тривогу

1 жовтня 2024, 22:13
Читать новость на русском
Автор: Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 1 жовтня знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили тривогу.

Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена повітряної тривоги, прямувати в укриття цивільного захисту. 

До теми У Сумах знову чули вибух: Росія запустила КАБ

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

23:06, 01 жовтня

БпЛА на Сумщині на схід від міста Глухів.

23:01, 01 жовтня

Черкаська область – загроза ударних БпЛА!

22:41, 01 жовтня

 БпЛА на Хорол.

22:33, 01 жовтня

Оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на Полтавщині. Наближається до міста Лубни зі сходу.
  • БпЛА на Сумщині в районі міста Шоста.
22:11, 01 жовтня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:53, 01 жовтня

Полтавська, Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!

21:43, 01 жовтня

Ворожі ударні БпЛА на Сумщині, курс західний.