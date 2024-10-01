"Шахеди" залітають в повітряний простір України: де оголошено тривогу

Російська армія ввечері 1 жовтня знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили тривогу.

Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена повітряної тривоги, прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

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