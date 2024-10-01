"Шахеди" залітають в повітряний простір України: де оголошено тривогу
Російська армія ввечері 1 жовтня знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили тривогу.
Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена повітряної тривоги, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми У Сумах знову чули вибух: Росія запустила КАБ
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
БпЛА на Сумщині на схід від міста Глухів. Черкаська область – загроза ударних БпЛА! БпЛА на Хорол. Оновлення щодо "Шахедів": Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Полтавська, Чернігівська область – загроза ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на Сумщині, курс західний.
БпЛА на Сумщині на схід від міста Глухів.
Черкаська область – загроза ударних БпЛА!
БпЛА на Хорол.
Оновлення щодо "Шахедів":
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Полтавська, Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!
Ворожі ударні БпЛА на Сумщині, курс західний.